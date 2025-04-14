أسطورة مانشستر يونايتد: ضع محمد صلاح في آرسنال وسيفوز بالدوري الإنجليزي

يرى روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، أن آرسنال كان سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة لو كان لديه محمد صلاح نجم ليفربول ضمن صفوفه.

روي كين يتغنى بمحمد صلاح

وقال كين في تصريحات على قناة "سكاي سبورتس": "لا شك أن صلاح مثال رائع لجميع اللاعبين الشباب. نراه يقدم أداءً مميزا أسبوعا بعد أسبوع، يسجل الأهداف ويصنع التمريرات الحاسمة".



وأضاف: "لو وضعته في آرسنال، لفازوا بالدوري في العام الحالي، هذا دليل على مدى تميّزه، أنا سعيد نوعًا ما لأنهم في ليفربول أنهوا الصفقة، لأنك تريد رؤية أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يتفقوا على العقد، أعتقد أن صلاح يستحق ذلك، إنه لاعب مميز وبدون شك محترف من الطراز الرفيع، عندما نتحدث عن تغييرات الأندية وأهدافها، وعدم تجديد العقود لبعض اللاعبين، فإن كل لاعب له حالة مختلفة".

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