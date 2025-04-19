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رياضة

ملعب لوفتوس فيرسفيلد على أهبة الاستعداد لموقعة الأهلي وصن داونز (صور)

ملعب لوفتوس فيرسفيلد
ملعب لوفتوس فيرسفيلد

الأهلي، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي منصات التواصل الاجتماعي صورا لملعب لوفتوس فيرسفيلد قبل إقامة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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