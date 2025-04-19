شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل صدام صن داونز

الأهلي، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي صور قمصان فريق الكرة داخل غرفة ملابس ملعب لوفتوس فيرسفيلد قبل انطلاق مباراة صن داونز اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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