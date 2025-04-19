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رياضة

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

كولر
كولر

الأهلي، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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