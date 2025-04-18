بيراميدز بالزي الأبيض وأورلاندو بالأسود في مواجهة الغد بدوري الأبطال (صور)

عقد اليوم الجمعة بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التشديد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غد السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح أمس بعد رحلة طيران خاصة استغرقت 10 ساعات من القاهرة.

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