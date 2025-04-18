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رياضة

التاريخ يحمل بشرى غير سارة لـ بيراميدز أمام فرق جنوب أفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يدخل فريق بيراميدز  تحديا صعبا بمواجهة  فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا غدا السبت. 

تاريخ مواجهات بيراميدز وفرق جنوب افريقيا 

ويعد فريق أورلاندو الثالث من فرق من جنوب إفريقيا الذي يواجهه فريق بيراميدز في افريقيا

وسبق للفريق السماوي مواجهة فرق جنوب افريقيا اربع مرات لكن تلك المواجهات تحمل تاريخ سئ له وغير مبشر.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز أمام الفرق الجنوب افريقية لذلك يبحث عن الفوز الأول له بمواجهة اورلاندو.

وتقابل بيراميدز مع فريق جنوب افريقيا اربع مرات هزم في مباراتين وتعادل في مباراتين 

وأحرز هدف وحيد ودخل مرماه ثلاثة أهداف 

كانت أولي مواجهات فريق بيراميدز أمام فرق جنوب إفريقيا بمواجهة فريق مارومو جالانتس في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"

وتعادل فريق بيراميدز ذهابا على ستاد القاهرة بهدف لكل فريق وهزم في جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وثاني المواجهات لفريق بيراميدز أمام الفرق الجنوب افريقية كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية وذلك أمام فريق ماميلودي صنداونز.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب سلبيا دون أهداف أمام فريق صن داونز وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غد السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

يستعيد فريق بيراميدز خدمات ثلاثي الفريق خلال مواجهة أورلاندو غدا السبت بدوري أبطال أفريقيا والذي فقد الفريق جهودهم خلال مبارياته الأخيرة.

ويستعيد بيراميدز الثلاثي رمضان صبحي وبلاتي توريه وعلي جبر.

وغاب رمضان صبحي وبلاتي توريه عن مواجهتي الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والأهلي بالدوري المصري

كما يستعيد المدافع علي جبر الذي غاب عن صفوف الفريق أمام الأهلي بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

تفاصيل الاجتماع الفني

وعقد اليوم الجمعة بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التشديد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

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