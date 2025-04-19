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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موقف وسام أبو علي من مباراة صن داونز

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الأهلي، أكد مصدر داخل النادي الأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة صن داونز المرتقبة اليوم، على أن يكون قرار الدفع به أساسيا من عدمه وفقًا للرؤية الفنية للمدير الفني السويسري مارسيل كولر. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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كولر الأهلي صن داونز

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