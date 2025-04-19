غيابات الأهلي عن مواجهة صن داونز اليوم

الأهلي، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي أمام صن داونز اليوم

ويفقد النادي الأهلي أمام صن داونز جهود كل من علي معلول، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، مصطفى مخلوف، وسمير محمد، لاعتبارات فنية، بجانب كريم فؤاد، يحيى عطية الله، كريم الدبيس بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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