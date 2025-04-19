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رياضة

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لمواجهة صن داونز

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين داخل مقر إقامة الفريق في بريتوريا، وذلك قبل التحرك إلى ملعب لوفتوس فيرسفيلد الذي يحتضن مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم. 

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى ملعب لوفتوس فيرسفيلد الذي يحتضن مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم في الواحدة والنصف ظهرا وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني أمس. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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