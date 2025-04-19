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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز اليوم

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع:محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ومصطفى العش 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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