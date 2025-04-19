تتجاوز الـ 200 مليون دولار، السلطات الأمريكية تلغي أكثر من 400 منحة لبرامج التنوع والمساواة

أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، أن سلطات الولايات المتحدة ألغت أكثر من 400 منحة لبرامج التنوع والمساواة (DEI) بحجم إجمالي يزيد عن 200 مليون دولار.



وجاء في بيان الوزارة المنشور على منصة التواصل الاجتماعي Х: "قام الصندوق العلمي الوطني، بتنفيذ عمل ممتاز جدا تم خلاله إلغاء 402 منحة DEI لهدر المال العام. وسمح ذلك بتوفير 233 مليون دولار من أموال الدولة".

ويشار إلى أن نشاط وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، التي تشكلت بقرار من الرئيس دونالد ترامب، يهدف إلى "الحد من هدر المال العام عبر تقليص النفقات الزائدة عن اللزوم وإعادة هيكلة عمل الوكالات والمؤسسات الفيدرالية".

في وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن الوزارة المذكورة تمكنت من كشف هدر السلطات الأمريكية للمال بشكل يثير الصدمة وبدون سماح الكونجرس بذلك.

في فبراير الماضي، أعلنت وزارة DOGE عن توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شملت ترشيد الإنفاق في قطاعات حكومية.

ووفقا لتقرير الوزارة، تم تحقيق هذا التوفير عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والإجراءات، منها تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وإعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار والعقود القائمة، وبيع الأصول غير المستغلة، وإلغاء المنح غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ خطوات لإيجاد وفورات تنظيمية وتعديل بعض البرامج الحكومية لتتماشى مع الأولويات الحالية.

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