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رياضة

"كاف" يمنح الفرق الأفريقية المشاركة بكأس العالم للأندية مكافأة إضافية

كاف، فيتو
كاف، فيتو

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، منح الفرق الإفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مكافأة إضافية كبيرة.


قيمة مكافأة الكاف الإضافية 

وأفاد موقع "نسمة سبورت" التونسي بأن "كاف" قرر منح الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة منحة تتراوح قيمتها من 2 إلى 3 مليون دولار، إضافة لما تحصل عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية ممثلا للقارة السمراء، بجانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 13 يوليو.

ويلعب الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب فريقي فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في انتظار تحديد هوية الفريق الرابع بعد استبعاد ليون المكسيكي.

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