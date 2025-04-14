احتساب ركنية حال تأخر حارس المرمى، قانون جديد في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مجموعة من التعديلات التنظيمية والتقنية الجديدة التي ستُطبق خلال النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام مونديال الأندية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين، وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

قانون جديد في كأس العالم للأندية 2025

وجاءت أبرز هذه التعديلات ما يخص قانون تعامل حراس المرمى مع الكرة، إذ تقرر احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس في حال احتفاظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثواني، وهي المدة التي تم تعديلها بعد أن كانت ست ثواني وتُحتسب بعدها ركلة حرة غير مباشرة.

وسيقوم الحكم، بموجب التعديل الجديد، بإجراء حركة واضحة بيده لبدء العد التنازلي لمدة خمس ثواني، لتنبيه الحارس قبل اتخاذ القرار.

وفي تعليق له على تعيين فريق الحكام للبطولة، قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا: "المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بهذه الصيغة الموسعة شرف كبير لأي حكم، سقف التطلعات ارتفع بعد الأداء المميز في البطولات الأخيرة، لكننا نثق أن فريق الحكام – Team One – سيساهم بفعالية في إنجاح هذه البطولة المميزة".

تجربة الكاميرات على أجساد الحكام

أما بشأن تجربة الكاميرات على أجسام الحكام، أوضح كولينا: "نعتقد أنها فرصة جيدة لتقديم تجربة جديدة للجماهير من زاوية لم تُعرض من قبل. كما أن هذه التجربة ستُستخدم كذلك في تدريب الحكام، لأنها تتيح رؤية الأمور من منظور الحكم أثناء اتخاذ القرار".

من جانبه، أكد ماسيمو بوساكا، مدير قسم التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم: "عمل فريق الحكام لا يختلف عن عمل أي فريق كرة قدم، كلاهما يحتاج إلى الانضباط والعمل الجماعي والاحترافية، نحاول قدر الإمكان توحيد المعايير، مع مراعاة اختلاف العقليات حول العالم".

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