ارتفاع عدد الضحايا جراء الغارات الأمريكية على رأس عيسى باليمن إلى 80 شهيدا و150 جريحا

ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا استهداف القصف الأمريكي لمنشأة رأس عيسى إلى 80 شهيدا و150 جريحا.

ضحايا الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن، أسفرت عن 58 شهيدا و126 مصابا.

وعرضت قناة "المسيرة" اليمنية، مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقد تعرضوا لحروق كبيرة في الأطراف.

غارات أمريكية على مواقع للحوثيين

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

وذكرت القناة أن الجيش الأمريكي شن 4 غارات على منطقة رأس عيسى.

من جهتها، أعلنت واشنطن أمس الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

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