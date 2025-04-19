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حريق هائل في برج تقوية شبكة محمول بالشرقية (فيديووصور)

حريق هائل ببرج تقوية
حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان،فيتو

نشب حريق هائل ببرج تقوية شبكة محمول بجوار مدرسة السلطان عويس بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. 

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حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل برج شبكة محمول بجوار مدرسة السلطان عويس بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان،فيتو
حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان،فيتو1
حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان،فيتو1

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

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حريق هائل ببرج تقوية شبكة المحمول بالعاشر من رمضان، فيتو

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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