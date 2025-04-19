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ثقافة وفنون

بأصوات تطرب سامعيها، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 20 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

41: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل 5ق 
 
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
 
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق
 
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 15ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورة الشورى 15 ق

44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة الصافات   15 


11:59 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الحج    30ق

13:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة الكهف  30ق
 
13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من  سورة يونس   15ق
 
14:47 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة   30ق
 
الختمة المجودة
15:34 تقدمة التلاوة  الشيخ محمود شلتوت  5 ق
15:35 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى ما تيسر من سورة النساء  30ق

17:43 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة آل عمران  42ق

18:30 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الفرقان   18ق

19:51 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود  وما تيسر من سورة يوسف   15ق

21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة الأعراف  30ق

17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب/ قصار السور   45ق
 
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور الكهف/ الضحى/ الشرح 44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الشعراء  15ق

02:31 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة القصص     30ق


04:23 (بعد الفجر) للشيخ /أحمد نعينع  وما تيسر من سورة الفرقان     15ق

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