بأصوات تطرب سامعيها، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 20 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 15 ق



44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الصافات 15



11:59 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الحج 30ق



13:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الكهف 30ق



13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس 15ق



14:47 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 30ق



الختمة المجودة

15:34 تقدمة التلاوة الشيخ محمود شلتوت 5 ق

15:35 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى ما تيسر من سورة النساء 30ق



17:43 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة آل عمران 42ق



18:30 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الفرقان 18ق



19:51 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15ق



21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأعراف 30ق



17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب/ قصار السور 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور الكهف/ الضحى/ الشرح 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الشعراء 15ق



02:31 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة القصص 30ق



04:23 (بعد الفجر) للشيخ /أحمد نعينع وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

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