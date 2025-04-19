إعدام 350 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية استهدفت المحال التجارية وأماكن بيع الأغذية وتصنيع وبيع الأسماك المملحة بمدينة أسوان.

ضبط ٣٥٠ كجم سمك مملح

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالى ٣٥٠ كيلو سمك مملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعد صدور قرارات النيابة العامة بإعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والتأكد من أن المنشآت تقدم غذاء آمن وصحي للمواطنين وتم تحرير المحاضر اللازمة بواسطة جهاز حماية المستهلك وتم تسليمها لجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى وادارة التراخيص بمجلس مركز ومدينة أسوان، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة أسوان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بالاشتراك مع الجهات المختصة من مباحث التموين ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطرى وادارة التراخيص.

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