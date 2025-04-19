السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام 350 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان (صور)

حملة تفتيشية في أسوان،
حملة تفتيشية في أسوان، فيتو

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية استهدفت المحال التجارية وأماكن بيع الأغذية وتصنيع وبيع الأسماك المملحة بمدينة أسوان.

ضبط ٣٥٠ كجم سمك مملح

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالى ٣٥٠ كيلو سمك مملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعد صدور قرارات النيابة العامة بإعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والتأكد من أن المنشآت تقدم غذاء آمن وصحي للمواطنين وتم تحرير المحاضر اللازمة بواسطة جهاز حماية المستهلك وتم تسليمها لجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى وادارة التراخيص بمجلس مركز ومدينة أسوان، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة أسوان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بالاشتراك مع الجهات المختصة من مباحث التموين ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطرى وادارة التراخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان اسماك اسماك مملحة صحة استهلاك

مواد متعلقة

محافظ أسوان يطمئن على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية بعد تعرضهم لحادث مرورى

محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2025 (صور)

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى (صور)

محافظ أسوان يكلف نائبه بلقاء أهالي حي اللوتس لبحث أزمة انقطاع المياه (صور)
ads

الأكثر قراءة

مالك شركة بلبن: أنا خدام الدولة واللي عايزاه هعمله بس أعرف إيه المشكلة (فيديو)

سقط فجأة بعد وفاة أخيه الأكبر، تشييع جثمان شقيقين في جنازة واحدة بالشرقية (فيديو وصور)

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

مجلس النواب يصدم ملاك العقارات: الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم حتى الآن

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

شعبة الدواجن تصدم المصريين: قفزة قادمة في أسعار الفراخ بعد رفع سعر السولار

ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تحريف وصية الميت، تفسير الشيخ الشعراوي 107 من سورة المائدة (فيديو)

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

المزيد
الجريدة الرسمية