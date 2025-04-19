أطباء جامعة بنها يفوزون بالمركز الأول في المؤتمر الدولي العاشر لطب الطوارئ

حصل طب الطوارئ بكلية الطب البشري جامعة بنها على المركز الأول في المؤتمر الدولي العاشر لطب الطوارئ برئاسة الدكتور جمال صالح رئيس قسم طب الطوارئ بطب بنها، وذلك في المؤتمر الدولي العاشر لطب الطوارئ بجامعة قناة السويس.

طب الطوارئ جامعة بنها يفوز بالمركز الأول في المؤتمر الدولي العاشر لطب الطوارئ

كما حصل فريق طب الطوارئ بكلية الطب البشري جامعة بنها على المركز الأول والجائزة الكبرى المقدمة من منظمي المؤتمر واستشاري طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية د عبدالحميد نور الدين.

وشارك نواب قسم طب الطوارئ بكلية الطب البشري جامعة بنها في المسابقة العلمية بالتعاون مع زملائهم من جامعة المنوفية، ضمن فرق متعددة ضمت نوابًا من 14 جامعة مصرية، بواقع سبعة فرق، كل فريق يتكوّن من ممثلين لجامعتين مختلفتين.

ونجح فريقهم في اقتناص المركز الأول والفوز بالجائزة الكبرى المقدمة من منظمي المؤتمر، واستشاري طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية د.عبد الحميد نور الدين، وهي جهاز. Butterfly Portable Ultrasound مع iPad.

تقدم الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها. والدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفيات بنها الجامعي بالتهنئة للفريق الفائز.

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