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منتخب جامعة بنها للمسرح يفوز بجائزة مهرجان "آفاق" العربي بسلطنة عمان

فريق جامعة بنها للمسرح،
فريق جامعة بنها للمسرح، فيتو

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، فريق منتخب جامعة بنها للمسرح لفوزه بجائزة لجنة التحكيم  في مهرجان “آفاق” العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان بدورته العاشرة والذي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط.

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وأكد الجيزاوي حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.
يذكر أن طلاب منتخب جامعة بنها قدم مسرحية أصحاب الأرض التي تتناول قضايا الأرض والهوية والانتماء، حيث تسلط الضوء على صراع الإنسان مع محاولات الاستيلاء على أرضه، سواء من خلال الغزو أو الاستغلال، ويدور عرض المسرحية  حول شخصيات تعبر حقوقهم المشروعة فهم الذين يتمسكون بأرضهم رغم التحديات، ويعكس قوة الإرادة الشعبية في الدفاع عن الحقوق.
وأن فريق عمل المسرحية مكون من: ديكور مصطفي فكري، اضاءة أحمد أمين، ملابس هاجر كمال - بدر عصام، مخرجين منفذين: بولا أمير عبد العزيز محمد، تصوير مصطفى علوان، ودراما تورج وإخراج محمد زكي.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فريق منتخب جامعة بنها للمسرح مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان

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