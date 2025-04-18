الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

التحفظ على لحوم ومانجو غير صالحة للاستهلاك داخل محلات بدون ترخيص في العبور

لحوم غير صالحة خلال
لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، تأتي الحملة علي توجيهات د الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

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ضبط 100 كيلو جرام مانجو ولحم غير صالحة داخل محل غير مرخص بالقليوبية .


وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور  أحمد حسن  مدير الادارة الصحية بالعبور  وأسفرت الحملة عن ضبط  ١٠٠ كيلو جرام  مانجو غير مطابق، ٣٥ فرد حمام به تغيرات بخواصه الطبيعية.

وقد تم سحب عينة من المضبوطات  وإرسالها إلى المعامل للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، تحرير محاضر لعدم استيفاء بعض المحلات للشروط الصحية،تحرير محاضر لعدم حمل بعض العمال شهادات صحية سارية.


تم خلال حملة مديرية الصحة بـ القليوبية  التوصية بغلق مطعم ومحل  لإدارتهم بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم استيفائها للشروط الصحية المقررة، تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المتداولة بالمحلات.

كما تم خلال حملة مديرية الصحة بالقليوبية  إعدام ٢٥ كيلو لحم  ،٤٠ لتر مشروبات تظهر عليه علامات تلف واضحة.
 

ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة بالقليوبية،فيتو 

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