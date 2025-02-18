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محافظات

طب بنها تطلق مبادرة دفعة الخير 2006 بالقليوبية

طب بنها، فيتو
طب بنها، فيتو

أعلن الدكتور أحمد أنور أمين صندوق نقابة الأطباء بالقليوبية والمنسق العام لأطباء دفعة 2006 من خريجي طب بشري بنها والتي يطلق عليها مبادرة دفعة الخير تزويد المبادرة بالتعاون مع أهل الخير وأعضاء المبادرة والمهندس حسام شعبان مستشفي الاطفال التخصصي ببنها  بجهاز موجات صوتية على القلب متنقل بقيمة 535 ألف جنيه مصري فقط لا غير لصالح اهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ومن أجل خدمة طبية أفضل للأطفال المترددين على المستشفى.

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خريجو دفعة 2006 طب بنها

أوضح منسق عام المبادرة أن تسليم الجهاز تم بحضور الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى والدكتور وليد بكر نائب مدير المستشفى للأقسام الداخلية والدكتورة إيمان جمال عامر استشارب أمراض قلب الأطفال.
أضاف أنور أن فكرة المبادرة انطلقت بجروب أطلقه خريجو دفعة 2006 طب بنها على «فيس بوك» للعمل على الترابط والتواصل، وتنظيم احتفال سنوي رمضاني كل عام وخلال التواصل لقي أحد مؤسسي الجروب مصرعه في حادث فتقرر وقتها تدشين فكرة الاتحاد لتقديم عمل خيري كصدقة جارية من الزملاء على روحه وبعدها بدأت سلسلة الأعمال الخيرية في تقديم الدعم والأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات لدعم المرضى وتقديم خدمة مجتمعية.

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