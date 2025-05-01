من محمد رمضان إلى بهاء سلطان وحماقي، “إثارة الجدل” موضة جديدة في الساحة الغنائية

رغم النجاحات المتنوعة التي تشهدها الساحة الغنائية في مصر والعالم العربي، إلا أن "إثارة الجدل" باتت وسيلة شائعة للفت الأنظار وتحقيق النجاح السريع، حتى على حساب العناصر الأساسية للعمل الغنائي كالكلمات، الألحان، والتوزيع، ففي الوقت الذي كانت هذه العناصر تُعد حجر الأساس لأي عمل ناجح، يبدو أنها باتت بالنسبة للبعض "موضة قديمة"، لتحل محلها صيغ أسرع للوصول إلى الجمهور من خلال الضجة والجدل.

ويُعد الفنان محمد رمضان من أبرز الأسماء التي أثارت ولا تزال تثير الجدل، منذ دخوله المجال الغنائي بأغنية "نمبر وان"، وحتى أحدث أعماله "بحب أغيظهم"، التي جاءت بعد موجة انتقادات تعرض لها بسبب ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" بملابس اعتبرها البعض غير لائقة، أشبه ببدلة رقص، واستغل رمضان هذه الانتقادات ليطرح الأغنية الجديدة عبر "يوتيوب"، في رسالة اعتبرها البعض تحديًا مباشرًا لمن هاجموه.

رمضان كرر نفس النهج مع أحدث أغنياته "هتجيلي"، حيث فاجأ الجمهور بإعادة تجسيد شخصية "ناصر الدسوقي" من مسلسل "الأسطورة" الذي عرض عام 2016، في تلميح غير مباشر للأزمة التي أُثيرت مؤخرًا بينه وبين الفنانة ياسمين صبري خلال أحد سحورات رمضان.

على الجانب الآخر، شهدت الساحة الغنائية حدثًا مختلفًا مع إطلاق الفنان بهاء سلطان ألبومه الجديد "رسيني"، الذي يتضمن خمس أغنيات، من بينها "الطيبين"، وقد أثارت هذه الأغنية الجدل بعد أن غيّر سلطان عنوانها الأصلي من "الطيبين للطيبات" إلى "الطيبين" فقط، بسبب قناعة شخصية منه بأن اللفظ قد يكون إسقاطا دينيا غير مناسب، حسب تصريحات الشاعر خالد تاج الدين، مؤلف الأغنية.

أما الفنان محمد حماقي ، فقد واجه هو الآخر موجة من الانتقادات في يوليو من العام الماضي، بعد طرحه لألبوم "هو الأساس"، وتحديدًا أغنية "صدمة" التي تضمنت عبارة "ملعون أبو الناس"، والتي اعتبرها البعض مسيئة وغير لائقة بفنان يتمتع بتاريخ فني راقٍ ومميز. وطالب جمهوره حينها بعدم الانجرار وراء أسلوب "التريند" من أجل الانتشار.

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