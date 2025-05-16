«من الإبرة للصاروخ.. كل طلباتك في سوق التونسي الحضاري».. أثاث منزلي وأبواب ومطابخ.. وأسعار مكاتب المذاكرة تبدأ من 1000 جنيه (فيديو)

في قلب منطقة البساتين بالقاهرة، وتحديدًا في منطقة التونسي، يقع أحد أكبر الأسواق التجارية وأكثرها تنوعًا في مصر: سوق التونسي الحضاري. هذا السوق لا يُعتبر مجرد مكان لبيع المنتجات، بل هو عالم متكامل يجمع بين الجديد والمستعمل، الفاخر والبسيط، الكلاسيكي والمودرن، وكل ما يمكن أن يخطر ببال أي شخص يُجهّز منزله أو مشروعه التجاري.

كل ما تحتاجه تحت سقف واحد

من أول "الإبرة للصاروخ"، فيما يخص التجهيزات والأثاث، ستجده بسوق التونسي

يضم سوق التونسي أقسامًا لا تُعد ولا تُحصى، منها:

الأثاث المنزلي: بجميع أنواعه من غرف نوم وصالونات وسفر.

الأثاث التجاري: للمكاتب، الكافيهات، والمطاعم.

الأبواب: خشبية، مصفحة، وأبواب حديد تناسب مختلف الأذواق.

المطابخ: خشب أو ألوميتال بمقاسات وتصاميم مختلفة.

الحمامات: من الطقم العادي حتى البانيو والجاكوزي.

كل شيء موجود، بل ويوجد العديد من الاختيارات بأسعار متفاوتة تناسب الجميع.

الأسعار؟ منافسة جدًا

من أكثر ما يميّز سوق التونسي هو الأسعار التنافسية، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع تمتلك محلات داخل السوق، وتعرض منتجاتها بشكل مباشر بدون وسطاء، مما يوفر هامش ربح كبير للعميل.

مثلًا، يمكنك شراء:

طقم حمام كامل بسعر يبدأ من 2500 جنيه.

جاكوزي فاخر بسعر يصل إلى 15 ألف جنيه.

الخيارات كثيرة والأسعار متنوعة، لتناسب كل الميزانيات.

تنوع الأذواق والمساحات

سواء كنت من محبي الكلاسيك، أو تميل إلى الستايل المودرن أو الأسمرات العصري، فإنك بالتأكيد ستجد ضالتك داخل سوق التونسي. كل محل يقدّم لمسته الخاصة، مما يمنح الزائر تجربة تسوق غنية بالتنوع والإبداع.

سوق لكل المصريين

الجميل أن السوق لا يستهدف فئة واحدة فقط، بل يرحب بجميع الطبقات الاجتماعية. فسواء كنت عريسًا جديدًا، صاحب شركة، أو حتى تُجهّز شقة للإيجار، ستجد ما تحتاج إليه بسهولة وبسعر مناسب.

التجهيزات التجارية بسوق التونسي

تجهيزات الشركات: مكاتب فاخرة وكراسي متحركة من اجود الانواع

مكاتب مذاكرة تبدأ بـ١٠٠٠ جنيه

طقم صالون للعيادات والشركات

تجهيزات مطاعم: التونسي يحتوي علي كل معدات المطاعم جديد ومستعمل وبأسعار مناسبة اي كان مطعمك ستجده في التونسي

وسوق التونسي الحضاري ليس مجرد سوق، بل تجربة تسوق متكاملة تغنيك عن البحث في عشرات الأماكن، ووجهتك المثالية لكل ما يخص تجهيز المنزل أو العمل، بأسعار مباشرة من المصنع، وخيارات لا تُعد ولا تُحصى.

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