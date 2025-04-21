أسعار تجهيزات المكاتب في سوق التونسي الحضاري.. الكراسي الجديدة تصل لـ 10 آلاف جنيه وأطقم الانتريه تبدأ من 2000.. وهذه أشهر الخامات (فيديو)

يشهد سوق التونسي الحضاري في القاهرة بمنطقة البساتين، إقبالًا متزايدًا من الباحثين عن تجهيز مكاتبهم بأسعار معقولة واختيارات واسعة بين الأثاث الجديد والمستعمل. هذا السوق الشعبي الشهير أصبح مقصدًا أساسيًا لكل من يريد تأسيس مكتب سواء كان صغيرًا لموظف أو كبيرًا لمدير، حيث تجد كل ما تحتاجه في مكان واحد، وبأسعار تنافس حتى الأسواق الإلكترونية.

تنوع واسع في الكراسي المتحركة

من أبرز المعروضات في السوق الكراسي المتحركة التي تعد عنصرًا أساسيًا في أي مكتب عصري. وتبدأ أسعار الكراسي المستعملة من 700 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، وهي أسعار مناسبة جدًا لأصحاب الميزانيات المحدودة أو الباحثين عن قطع اقتصادية.

أما بالنسبة للكراسي الجديدة، فهناك تنوع مذهل في الخامات والتصاميم، وتبدأ أسعارها من 1000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه حسب الموديل والمواصفات. لعشاق الألعاب الإلكترونية أو من يحتاجون لراحة فائقة أثناء الجلوس الطويل، يتوفر كرسي الجيمر المستورد بسعر 6500 جنيه، والذي يتميز بتصميم مريح ومواد عالية الجودة.

أسعار المكاتب.. من البسيط إلى الفاخر

يقدم السوق خيارات متعددة في فئة المكاتب الإدارية، حيث يبدأ سعر مكتب المدير من 3000 جنيه ويصل إلى 8000 جنيه، ويتفاوت السعر حسب التصميم، الحجم، وجودة الخشب المستخدم. أما طقم الكراسي المتحركة للمكتب فيبدأ من 2500 جنيه وقد يصل إلى 10 آلاف جنيه.

بالنسبة للباحثين عن مكاتب للموظفين أو للمذاكرة، فهناك عدة خيارات تناسب مختلف الاحتياجات:

مكتب بطول متر بسعر 1000 جنيه.

مكتب بطول متر و20 سم بسعر 1100 جنيه.

مكاتب مصنوعة من خامة MDF المميزة، يبدأ سعر المتر من 1400 جنيه، ويصل إلى 1500 جنيه للمتر و20 سم.

أطقم الانتريه.. فخامة وراحة في مكان العمل

لا يكتمل المكتب العصري بدون ركن للراحة والاستقبال. ويقدم السوق تشكيلة كبيرة من أطقم الانتريه التي تناسب جميع الأذواق والمساحات. وتبدأ الأسعار من 2000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، لتلبي تطلعات الراغبين في الفخامة أو البساطة على حد سواء.

سوق يلبي كل الطموحات

يمتاز سوق التونسي الحضاري بأنه لا يقدم فقط أسعارًا تنافسية، بل يجمع بين الجودة والتنوع، ما يجعله الخيار الأمثل لكل من يؤسس مكتبًا جديدًا أو يجدد أثاثه الحالي. إلى جانب ذلك، يتميز السوق بإمكانية المفاصلة والتفاوض، وهو ما يضيف ميزة إضافية للتجار والمستهلكين.

يتميز سوق التونسي بتنوع ضخم لتجهيز الشركات والعيادات والمكاتب، كما يتوفر بسوق التونسي كافة التجهيزات الخاصة بالاثاث والتأسيس سواء تجاري أو منزلي.

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