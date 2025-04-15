الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

جوزيف عون يدعو عناصر حزب الله للالتحاق بالجيش اللبناني

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب.

مكافحة الفساد لأنه في أساس الأزمة الاقتصادية

وفي وقت سابق؛ زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم، مقر المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء ويلتقي المدير العام اللواء ادغار لاوندوس وكبار الضباط.

وقال الرئيس عون لضباط أمن الدولة: مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لانه في اساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين ولا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لاحد وارفضوا اي ضغط يمكن ان تتعرضوا له.

الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه

والتقى الرئيس عون بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في وزارة الدفاع ثم انتقلا الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقد اجتماعا في مكتب القائد.

والتقى الرئيس عون أعضاء المجلس العسكري، وتوجه لهم بالقول: "الجيش دفع ولا يزال، ضريبة الدم حفاظًا على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وسيبقى وفيًا لقسمه، فكونوا يدًا واحدة وقلبًا واحدًا لأن اللبنانيين ينتظرون منكم الكثير.

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الرئيس اللبناني جوزاف عون حزب الله قائد الجيش العماد رودولف

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