تعليم قها بالقليوبية يرسل إنذارات بالفصل للطلاب المتغيبين

تابعت سها سليمان وكيل إدارة قها التعليمية في محافظة القليوبية عددا من مدارس الإدارة منها مدارس هشام بيومي وأسامة نصار وقها الثانوية وفحصت وكيل الإدارة سجلات الحضور والانصراف وغياب الطلاب وشددت على ضرورة الاهتمام بالتقييمات الأسبوعية وإرسال إنذارات للطلاب المتغيبين.

تعليم قها يؤكد على إرسال إنذارات للطلاب المتغيبين بالمدارس

جاء ذلك في إطار جولات متعددة لعدد من مدارس الإدارة برعاية مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتورة أمنية فاروق مدير عام إدارة قها التعليمية.

وشهدت وكيل إدارة قها طابور الصباح ثم تابعت تقييمات الطلاب في الفصول والأداء الصفي والمنزلي، وأكدت على المعلمين بالاهتمام بالأعمال التحريرية وتصحيحها ووضع الدرجة الفعلية للغياب وشددت على ضرورة حضور الطلاب داخل المدرسة ثم تابعت الحجرات المتخصصة داخل المدرسة والأوساط المتعددة والحاسب الآليـ كما تابعت الأعمال الإدارية بالمدارس وأشادت بانتظام العملية التعليمية .

وفى السياق نظمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المهرجان الثاني للكورف بول بمدرسة الصداقة المصرية إدارة العبور بإشراف حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن ما يميز لعبة الكورف بول، هي أنها مختلطة بين الأولاد والبنات في نفس الفريق، وهذا من أساسيات اللعبة، بالإضافة إلى أن المباراة شوطين وكل شوط المدة الزمنية تتراوح بين 10 دقائق إلى ربع ساعة.

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