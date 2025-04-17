الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم قها بالقليوبية يرسل إنذارات بالفصل للطلاب المتغيبين

تعليم القليوبية يتابع
تعليم القليوبية يتابع سير العملية التعليمية،فيتو

تابعت سها سليمان وكيل إدارة قها التعليمية في محافظة القليوبية عددا من مدارس الإدارة منها مدارس هشام بيومي وأسامة نصار وقها الثانوية وفحصت وكيل الإدارة سجلات الحضور والانصراف وغياب الطلاب وشددت على ضرورة الاهتمام بالتقييمات الأسبوعية وإرسال إنذارات للطلاب المتغيبين.

txt

محافظ القليوبية: زراعة 38 ألف فدان قمح العام الحالي

txt

محافظ القليوبية يترأس اللجنة العُليا للإعلانات لبحث طلبات المُعلنين

txt

محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم الأيتام بمقر نادي المؤسسة العُمالية

تعليم قها يؤكد على إرسال إنذارات للطلاب المتغيبين بالمدارس

جاء ذلك في إطار جولات متعددة لعدد من مدارس الإدارة برعاية مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتورة أمنية فاروق مدير عام إدارة قها التعليمية.

وشهدت وكيل إدارة قها طابور الصباح ثم تابعت تقييمات الطلاب في الفصول والأداء الصفي والمنزلي، وأكدت على المعلمين بالاهتمام بالأعمال التحريرية وتصحيحها ووضع الدرجة الفعلية للغياب وشددت على ضرورة حضور الطلاب داخل المدرسة ثم تابعت الحجرات المتخصصة داخل المدرسة والأوساط المتعددة والحاسب الآليـ كما تابعت الأعمال الإدارية بالمدارس وأشادت بانتظام العملية التعليمية  .

وفى السياق نظمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية  المهرجان الثاني للكورف بول بمدرسة الصداقة المصرية إدارة العبور بإشراف حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن ما يميز لعبة الكورف بول، هي أنها مختلطة بين الأولاد والبنات في نفس الفريق، وهذا من أساسيات اللعبة، بالإضافة إلى أن المباراة شوطين وكل شوط المدة الزمنية تتراوح بين 10 دقائق إلى ربع ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

برشلونة يواجه أزمة بسبب لامين يامال قبل مرحلة حسم البطولات

محافظ القليوبية: زراعة 38 ألف فدان قمح العام الحالي

محافظ القليوبية يترأس اللجنة العُليا للإعلانات لبحث طلبات المُعلنين

القليوبية تستعد لإطلاق معرض للزهور ونباتات الزينة بالقناطر الخيرية

ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

8 قرارات جديدة وعاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة

شوقي غريب وجهازه المعاون يغادرون إلى موريتانيا لقيادة المريخ السوداني

محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

5 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام القادم، تعرف على البرامج الدراسية والتخصصات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تهديد الكافرين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 122 من سورة هود (فيديو)

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بمواجهته مشاكل صعبة

هل الدعاء على المسلم الظالم مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية