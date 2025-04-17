أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الاهتمام بالأيتام لا يقتصر على يوم واحد في السنة بل هو واجب علينا مُستمر على مدار العام، والتزامنا الدائم بتقديم الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الأيتام وتوفير البيئة المناسبة لهم وتشجيعهم على الاجتهاد والثقة بقدراتهم مع توفير كل ما يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم، مُشيدًا بالجهود المبذولة على رعاية الأيتام بالمحافظة.

محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم الأيتام بمقر نادي المؤسسة العُمالية

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القليوبية فرحة الأطفال الأيتام وسط أجواء احتفالية مملوءة بالحب والامتنان باحتفالية تكريمهم بمقر نادي المؤسسة العُمالية بحي غرب شبرا الخيمة، وبحضور النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، والنائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى النفيلي عضو مجلس الشيوخ والنائب مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب.

احتفالية القليوبية بالأيتام

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم لأحد الأطفال من قادرون بإختلاف، ثم قدمت بطلة قادرون بإختلاف في لعبة الكارتيه فقرة إستعراضية، وقدمَّ عدد من الأطفال الأيتام من ذوي الإحتياجات الخاصة فقرات غنائية وإنشادية أبرزوا من خلالها أنهم قادرون على الإندماج وتواجدهم في جميع الفعاليات وتقديم أفضل ما عندهم، وفي هذا الصدد كرمًَ "المحافظ" عدد من الإطفال الأيتام من ذوي الهمم وسط فرحة الأطفال بهذا التكريم وإلتقاط الصور التذكارية.

وفي ختام الاحتفالية وجه "محافظ القليوبية" عظيم الشكر والتقدير لجميع الأمهات الأرامل تقديرًا لرحلة عطائهن وكفاحهن في رعاية أبنائهن الأيتام، قائلًا بأن أبناءنا المُكرمين ليسوا أيتام لأننا جميعًا أهلهم، لافتًا إلى ترحيبه بكافة المُقترحات والمُساهمات التي من شأنها تعمل على الإرتقاء بحياة أبنائنا من الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم وإدماجهم في المجتمع.

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