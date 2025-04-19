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اقتصاد

خبير يتوقع ارتفاعا جنونيا لأسعار السلع الأمريكية بعد رسوم ترامب ويحذر من هذه الخطوة لتلافيها

الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من التأثيرات السلبية التي تمس الاقتصاد الأمريكي من التعريفات الجمركية، فإنها سوف تحميه من عمليات الإغراق التي تمت في السنوات الأخيرة من الدول المنافسة.

 

أسباب فرض الرسوم الجمركية على الدول

وأوضح عامر تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذه القرارات هي أحد أساليب الإذعان التي تعمل عليها الولايات المتحدة للسيطرة على الاقتصادات الدول لتنفيذ السياسات الأمريكية المطلوبة.

 

تأثر مصر بالرسوم الجمركية

وعن تأثير القرارات في مصر، أشار عامر إلى أن السوق المصري سوف يتأثر بالتأكيد من هذه القرارات، حال اتخاذ قرارات مضادة، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع الأمريكية بشكل كبير، لأنه سوف يحدث فجوة في الميزان التجاري بين الدولتين.

وتابع: "لم يقف التأثير عند هذا الحد فقط، ولكن سوف تؤثر القرارات في تراجع سلاسل الإمداد وحجم التجارة من قناة السويس"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في حجم التجارة، لأن البديل من الممرات المائية سوف تكون رسومها أعلى من قناة السويس، مما يجعله عاملَ جذب وتكون إيجابياته أكثر من السلبيات.

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وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة المصرية في الفترة المقبلة العمل على تنويع سلاسل الإمداد، بحيث الاعتماد على أكثر من دولة في الإمداد، وتقليل الاعتماد على التبادل التجاري مع أمريكا، لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التركيز على الصناعة والإنتاج المحلي وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

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