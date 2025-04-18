الأهلي يختتم تدريباته بجنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز (فيديو)

الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته على ملعب لوفتوس بجنوب إفريقيا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقي عقب انتهاء مران الفريق الختامي لمواجهة صن داونز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره صن داونز في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي أمام صن داونز

ويفقد النادي الأهلي أمام صن داونز جهود كل من: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف، بجانب كريم فؤاد ويحيى عطية الله وكريم الدبيس بسبب الإصابة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، صباح اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتي تقام غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر غدا السبت في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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