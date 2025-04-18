الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة سليمان عيد.. هاني رمزي: هتوحشني قوي.. عمرو الليثي: رحل جسدًا لكنه باقٍ في قلوبنا.. مصطفى شعبان: صاحب سيرة عطرة مليئة بالضحك والطيبة

حالة من الحزن، والصدمة الكبيرة سيطرت على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان سليمان عيد، بشكل مفاجئ، وحرص نجوم الفن، على نعي الفنان سليمان عيد.

“هاني رمزي”

نشر الفنان هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورة للفنان الراحل سليمان عيد، معبرا عن حزنه العميق لفقدان صديقه وزميله المقرب.

وعلق هاني قائلا: "كده برضه يا سولى تمشى فجأة طب أقول إيه يا صديق عمري يا اللي مفيش زيك صديق.. الله يرحمك يا غالي هتوحشني قوي ربنا يصبرنا على فراقك".

“عمرو الليثي”

أما الفنان عمرو الليثي، كتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:"إنا لله وإنا إليه راجعون. أنعي بحزن شديد الفنان الكبير سليمان عيد صاحب الضحكة الطيبة والقلب النقي، رحل جسدًا لكنه باقٍ في قلوبنا بفنه وروحه، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

“عمرو عرفة”

وأعرب الفنان عمرو عرفة، عن دهشته من وفاة الفنان سليمان عيد، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:"الكلمات لا تسعفني والخبر افتكرته إشاعة في الأول لأنه كان معانا الأسبوع ده كله لا يشكو من أي شيء.. حبيبي يا سليمان أنت طيب وأكيد مع الطيبين، إنا لله وإنا إليه راجعون"

“أمير كرارة”

بينما كتب الفنان أمير كرارة، منشور عبر تويتر قال فيه:"الله يرحمك يا أطيب خلق الله، سليمان عيد".

“يوسف الشريف”

وحرص الفنان يوسف الشريف على نعي “سليمان عيد”، حيث كتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: "“إنا لله وإنا إليه راجعون”: وداعًا الفنان الكبير سليمان عيد صاحب الضحكة الطيبة والقلب النقي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان..البقاء لله"

“مصطفى شعبان”

أما الفنان مصطفى شعبان، كتب في منشور له: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير، والإنسان الخلوق سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا تاركًا أثرًا لا يُنسى في قلوب محبيه وجمهوره وسيرة عطرة مليئة بالضحك والطيبة والاحترام، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة وألهم أهله ومحبيه الصبر”.

“طه دسوقي”

وفاجأ الفنان الشاب، طه دسوقي، بمنشور حيث كتب:"لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا عم سليمان ربنا يرحمك برحمته ويسهل عليك زي ما سهلتها على كل اللي قابلك في الدنيا ويديم ابتسامتك اللي مكانتش بتفارق وشك ويراضيك أكتر ما كنت راضي".

“أحمد السقا”

وكان من أكثر الفنانين الذين تعرضوا لصدمة بسبب وفاة الفنان سليمان عيد، هو الفنان أحمد السقا، الذي كتب عبر حسابه على تويتر، منشور ينعيه فيه قائلًا:"الله يرحمك يا شقيق عمرى يا صاحب الفضل عليا متوجعتش زى ما اتوجعت النهاردة على خبر فراقك لحد دلوقتى مش عارف أصدق من الصدمة ! مش عارف أتخيل.. بجد مش هشوفك تانى؟".

وفاة الفنان سليمان عيد

على الجانب الآخر، كان “عبد الرحمن” نجل الفنان سليمان عيد أعلن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل.

وقال على صفحته بـ"فيس بوك": “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة”.

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته

وكان آخر ظهور للفنان الراحل سليمان عيد في عزاء المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية، حيث حرص بصحبة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر، ومدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمود شميس، والمنتج محمد العدل، على تقديم واجب العزاء في المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية.

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