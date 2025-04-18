البيت الفني للمسرح ينعي سليمان عيد: رسم البسمة على وجوه الجمهور

نعى الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين ببيت المسرح ببالغ الحزن، للفنان القدير سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

بيت المسرح ينعي سليمان عيد

وجاء في بيان بيت المسرح: “لقد كان الراحل أحد أبرز وجوه الكوميديا في مصر، واستطاع عبر عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية أن يرسم البسمة على وجوه الجمهور، وأن يترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الفن المصري والعربي، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

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