تمريض القناة تنظم مؤتمرها الطلابي الـ 11 (صور)

شهدت جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الحادي عشر لكلية التمريض للعام الأكاديمي 2024-2025، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

تعزيز الرعاية الصحية المستدام ودور الذكاء الاصطناعي

وأقيم المؤتمر تحت عنوان "تعزيز نظام رعاية صحية مستدام.. دور الذكاء الاصطناعي في التمريض"، والذي شهد حضورا واسعا من طلاب وأعضاء هيئة تدريس من 12 جامعة مصرية، في إطار دعم الجامعة لجهود البحث العلمي والإبداع الطلابي.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

دعم الجامعة المؤتمرات الطلابية

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس حريصة على دعم المؤتمرات الطلابية التي تعزز من قدرات الطلبة وتفتح أمامهم آفاق الابتكار والتميز، مشيرا إلى أهمية دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض لما له من دور محوري في مستقبل الرعاية الصحية المستدامة.

ومن جانبه، رحّب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، بكافة الوفود المشاركة من الجامعات المصرية، مشددا على أهمية هذه اللقاءات العلمية في بناء جيل من الكوادر التمريضية المتميزة، كما دعا إلى المشاركة الواسعة في المؤتمر العام للجامعة المقرر عقده في 6 مايو المقبل.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

المشرفون ورعاة المؤتمر

وجاء المؤتمر تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والتي أكدت أن المؤتمر يشمل العديد من المحاور التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة في التمريض، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات طويلة الأمد، ودوره في التعليم التمريضي، ونماذج الذكاء التنبؤية، وسبل تحقيق رعاية صحية صديقة للبيئة.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، الذي ألقى كلمة حول أهمية المؤتمرات الطلابية في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته البحثية، مشيدًا بالحضور الكبير والمشاركات النوعية للوفود من الجامعات المختلفة.

وترأست المؤتمر الدكتورة منى حسن إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والتي ألقت كلمة أكدت فيها أن المؤتمر استقبل 30 بحثًا علميًا و35 بوسترًا علميًا، ما يعكس الوعي البحثي المتنامي لدى طلاب التمريض. كما أوضحت أن المؤتمر يمثل منصة علمية رفيعة لدعم التميز الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الطلاب.

وأدارت جلسات المؤتمر كل من الدكتورة هدير حسين، مقرر المؤتمر، والدكتورة مي جمال، مساعد المقرر، حيث تناولتا في كلماتهما فقرات المؤتمر ومراحل الإعداد له، مؤكدتين على حرص الكلية على تنوع الأنشطة وتكامل الجوانب العلمية والفنية في آن واحد.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

عدد المشاركين بفعاليات المؤتمر

وشاركت في فعاليات المؤتمر 12 جامعة، وهي: جامعة بدر، جامعة القاهرة، جامعة بورسعيد، جامعة الزقازيق، جامعة دمنهور، جامعة قناة السويس، المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس، جامعة الفيوم، جامعة حلوان، جامعة رشيد، جامعة بنها، وجامعة المنصورة.

أبرز محاور المؤتمر

وتضمن المؤتمر فعاليات فنية متنوعة شملت 6 فقرات للقرآن الكريم، 4 فقرات إنشاد، 12 فقرة غناء، فقرتين للكورال، فقرتين مسرحيتين، و7 فقرات شعرية، إلى جانب 4 معارض فنية متميزة. كما نظمت الكلية عددًا من المسابقات المتنوعة على هامش المؤتمر، شملت: الرسم، دوري المعلومات، الشطرنج، أفضل بوستر علمي، أفضل عرض تقديمي (Presentation)، أفضل معرض فني، وأفضل موهبة فنية في مجالات الغناء، الإنشاد، القرآن، والشعر.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار استراتيجية كلية التمريض بجامعة قناة السويس لتعزيز ثقافة البحث العلمي، وتحفيز الطلبة على الإبداع، وتعميق استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة التمريض، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل الصحي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.