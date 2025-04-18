مصطفى المكاوي: خفض أسعار الفائدة يعمل على تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

ثمن المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرار البنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة.

خفض أسعار الفائدة سيؤدى إلى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة

وقال «المكاوي» إن خفض أسعار الفائدة سيؤدى الى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، في وقت تسابق فيه الدولة الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة التنمية.

وأشار الى أن انخفاض الفائدة يفيد الاستثمارات إذ يقوم الكثير سحب أموالهم في البنوك وتوجيهها للصناعة والتجارة والخدمات كاستثمار حقيقي على الأرض إلى جانب دخول مزيدا من الاستثمارات إلى مصر خاصة بالقطاع الصناعي في ظل أسعار الفائدة المخفضة.

وتوقع المكاوى استمرار تخفيض أسعار الفائدة مما ستمثل تأثيرًا إيجابيا على خفض الدين الداخلى، لان الفائدة المخفضة لا تجذب الاستثمارات فحسب، بل تساهم في انخفاض أسعار المنتجات لان المنتج يربط تسعير منتجه بسعر الفائدة بعد احتساب أرباحه وتكاليف الإنتاج.

وتابع: كما أنه يشجع العملة المحلية من خلال تدشين مشروعات بعوائد العملة المحلية مما يساعد على تخفيض نسبة التضخم، كما أن خفض الفائدة على الجنيه يلزمه الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأضاف المكاوى إن الفائدة المخفضة ستزيد من معدلات الإنتاج مما ينعكس إيجابيا على الأسعار، إذ تمكن المنتجين للاقتراض بأحجام كبيرة بأسعار فائدة أقل للتوسع فى خطوط الإنتاج، كما أنه سيحرك القطاع الخاص ويزيد استثماراته مع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بشكل أفضل.

وأضاف: “كما أن انخفاض أسعار الفائدة يعني وجود المزيد من الأموال مع المستهلكين للإنفاق، واستعدادهم لإجراء عمليات شراء أكبر، مما يحفز الطلب على السلع والمنتجات ويساعد على زيادة حركة الأسواق وكسر حدة الركود السائد حاليا”.

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