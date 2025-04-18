200 ألف جنيه جدية حجز، أنظمة سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط

كشفت وزارة الإسكان تفاصيل التقديم والحجز لشقق ديارنا للإسكان المتوسط بعدد من المدن الجديدة.

وحددت الوزارة أنظمة سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

جدية حجز 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

- سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

- يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى (2%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ تسلم الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التسليم.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

حددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

-مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2

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