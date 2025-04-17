بنك التعمير والإسكان يشارك في الملتقى التوظيفي التاسع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى التوظيفي التاسع الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، والذي يهدف إلى تعريف حديثي التخرج والباحثين عن فرص وظيفية بمتطلبات سوق العمل وتقديم أحدث الفرص الوظيفية التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة نحو مستقبل وظيفي واعد.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى في إطار إيمانه بأهمية إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الأكفاء والموهوبين وتأهيلهم للمنافسة وبقوة في المجال المهني، بالإضافة إلى تزويدهم بفرص تدريبية ووظيفية تمكنهم من بدء مسيرتهم المهنية بثقة وتميّز.

والجدير بالذكر أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان للفترة 2025-2030 تولي أهمية قصوى لثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الاساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل نادي ”النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وفي لفتة تعكس التعاون المؤسسي بين الوزارات، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، بتسليم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضوية "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرًا لدوره في دعم تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأكيدًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية في تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الرياضية الحديثة.

وثمن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التى حدثت على مدار السنوات الماضية، وتوجه أنظار العالم نحو مصر فى ظل الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية التى نالت إعجاب العالم.

تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المدن الجديدة على أعلى مستوى

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمدن الجديدة ومنها ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكانها على أعلى مستوى والتي من بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، كما تعمل على الحفاظ على المنشآت والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتقديم نمط عمراني واجتماعي متميز يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني مسئولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة باستمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوفير كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الجولة تأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة الميدانية للمشروعات الرياضية الكبرى الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن "نادي النادي” يُعد نموذجًا متطورًا لمنشآت الأندية الرياضية الحديثة التي تُقام وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بالعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، موضحا ان "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية يعكس رؤية الدولة المصرية في التوسع في إنشاء مؤسسات رياضية متكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد أحد المشروعات الرائدة التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الرياضي وتقديم الخدمة للمواطن.

واضاف وزير الشباب والرياضة انه تم الحرص خلال إنشاء النادي على تقديم منشآت رياضية تخدم كافة الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، ونعمل على التأكد من توافر المعايير الفنية والمجتمعية والبيئية في كل عنصر من عناصر هذه المنشآت.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بتعاون وزارة الإسكان في دعم البنية الرياضية داخل المدن الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يُشكل نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تُسهم في دعم الممارسة المجتمعية واكتشاف المواهب.

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