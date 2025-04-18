كولر والشناوي يرفعان راية التحدي قبل مواجهة صن داونز.. مدرب الأهلي: لدينا شعور المسئولية للمنافسة على لقب دوري الأبطال.. قائد الأحمر: جميع الفرق تدرك صعوبة مواجهتنا وهدفنا الفوز بالأميرة الأفريقية

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره صن داونز في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات مارسيل كولر

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتواجد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «المباراة لن تكن سهلة أمام منافس قوي، وهو أمر معروف في الدور نصف النهائي، وقد شاهدنا النتائج التي سبقت هذه المرحلة والتي تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي».



وأضاف كولر: «الأهلي تأهل إلى قبل النهائي، وينافس بقوة على كل الألقاب، واللاعبون لديهم خبرات، وسبق لهم اللعب في جنوب إفريقيا، وكرة القدم لعبة جماعية، ونتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية».

وأكمل: «تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين».

وشدد على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، وأن اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير.

تصريحات محمد الشناوي

قال محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا، واللاعبين مستعدون جيدا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بملعب المباراة: «بالتأكيد المباراة سوف تكون صعبة أمام فريق صن داونز، ونعلم جيدًا أنه منافس قوي.. لدينا مباراتان في بريتوريا والقاهرة، وتركيزنا على تقديم أفضل ما يمكن في مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابية».



وأضاف: «اللاعبون لديهم رغبة قوية في كتابة تاريخ مختلف والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ودرسنا صن داونز جيدا ولدينا تركيز كبير في مباراة الذهاب غدا».



وشدد على أن الأهلي نادٍ كبير وصاحب ١٢ لقبا إفريقيا، والنادي الثاني على مستوى العالم حصدا للألقاب القارية، ويحترم جميع المنافسين، وهناك دوافع كبيرة لتحقيق إنجاز جديد، ولا يوجد حاجز نفسي قبل مواجهة أي منافس بشكل عام، وجميع الفرق تعرف جيدا صعوبة مواجهة الأهلي في أي وقت، وما يهم اللاعبين في النهاية هو حصد الألقاب.



وأختتم الشناوي: «كل الفرق تتطور، وأداؤها مختلف، وصن داونز نجح في ضم عناصر مميزة ويقيم معسكرات خارجية، وهذا من أسباب نتائجه القوية خلال السنوات الماضية، ولكن النادي الأهلي هو أكبر الفرق، وينافس باستمرار، وقد وصل إلى النهائي ٥ مرات بالفترة الماضية، ويسعى للنهائي السادس واللقب الثالث على التوالي لدوري الأبطال».

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر غدا السبت في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.