الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

ضبط عاطل بتهمة إدارة شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط عاطل بتهمة إدارة
ضبط عاطل بتهمة إدارة شركة وهمية للنصب على المواطنين، فيتو

تمكنت  وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، بغرض النصب على المواطنين.

ضبط عاطل بتهمة إدارة شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
ضبط عاطل بتهمة إدارة شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، فيتو

روّج لنشاطه الإجرامي عبر الإنترنت

كشفت التحريات أن المتهم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الإجرامي، مدعيًا قدرته على توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد تورطه، بالإضافة إلى عقد إيجار شقة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اتخذها مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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المجني عليهم أكدوا تعرضهم للنصب

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد عدد من المجني عليهم، وباستدعائهم، أكدوا تعرضهم للنصب من قبل المتهم، ووجهوا له اتهامات مباشرة بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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