الصور الأولى لإصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنيا

أصيب 3 أشخاص نتيجة حادث تصادم بين ثلاث سيارات على الطريق الدائري بمحافظة المنيا، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 3182 ن ل د (ربع نقل) والسيارة رقم 3947 ن ط أ، بالإضافة إلى السيارة رقم 7962 ط أ (ملاكي)، وذلك غرب مدخل قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا.

قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث حيث تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه في حدوث ارتجاج. كما أن جميع المصابين مقيمون في قرية صفط الخمارة بمركز المنيا.

قرية صفط الخمارة بمركز المنيا

وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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