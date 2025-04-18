ضبط مروجي مخدرات بحوزتهم 10 ملايين جنيه فى السويس والإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، في ضبط 3 عناصر إجرامية تورطوا في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.

الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية وتُسقط عناصر إجرامية فى السويس والإسكندرية

أكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين الثلاثة بمحاولة جلب مواد مخدرة متنوعة بقصد الاتجار بها، واتخاذهم من نطاق محافظتي السويس والإسكندرية مسرحًا لنشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 65 كيلو جرام من المواد المخدرة (حشيش – هيروين – آيس)، 3 آلاف قرص مخدر من عقار "التامول"، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية.



وبحسب التقديرات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 10 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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