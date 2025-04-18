الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات

الداخلية تنظم المؤتمر
الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار فى المخدرات، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 15 أبريل 2025، تحت شعار "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى".

أهداف المؤتمر مكافحة المخدرات؛ استهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، من أبرزها:
تحليل السياسات القائمة فى مجال مكافحة غسل الأموال ومناقشة الأطر القانونية المنظمة لإحكام الرقابة المالية، تجفيف منابع المخدرات بمواجهة غسل الأموال الناتجة عنها، تعظيم أوجه التعاون بين الجهات المعنية محليًا ودوليًا، تبادل الخبرات والوقوف على أفضل التجارب، الارتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين فى هذا المجال.

 

الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات<br>تحت شعار
الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات
تحت شعار "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى"


توصيات المؤتمر

شهد المؤتمر مناقشات موسعة حول التحديات والآليات المستحدثة، وانتهى إلى عدد من التوصيات البارزة، أهمها:

تعزيز التعاون المحلى وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية

التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال

رفع مستوى الوعى الجماهيرى عبر وسائل الإعلام

إطلاق منصات شكاوى رقمية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم

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وقد لاقت أعمال المؤتمر مردودًا إيجابيًا لدى المشاركين، لما عكسته من حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الفعال لمواجهة جرائم المخدرات وغسل الأموال، والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى من منظور علمى وتدريبى متكامل.

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