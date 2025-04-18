بالأرقام، تفوق تاريخي لبرشلونة على سلتافيجو قبل صدام الغد

يستضيف برشلونة الإسباني مساء غد السبت منافسه سيلتا فيجو ضمن فعاليات الجولة 32 من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

واجه برشلونة منافسه في مباراة يوم السبت، سيلتا فيجو، حتى الآن في الدوري الإسباني 117 لقاء، فاز البرسا في 66 لقاء، وخسر في 23 مباراة، وتعادل الفريقين في 28 مباراة.

ونجح برشلونة في تسجيل 258 هدفًا بمرمى سيلتا فيجو، بينما الأخير تمكن من هز شباك البرسا 138 مرة، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالليجا برصيد 12 هدفًا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في لقاء الدور الأول أمام سيلتا فيجو إيجابيًا بهدفين لمثلهما.

من ناحية اخرى يفكر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بجدية في مغادرة نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مكانته في التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وسط اهتمام متزايد من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن هذا القرار يأتي بعد خمسة أشهر من الغياب بسبب الإصابة، حيث وجد لاعب برشلونة صعوبة في استعادة موقعه في قلب الدفاع، في ظل تألق الثنائي باو كوبارسي وإينيجو مارتينيز، اللذين ينسجمان بشكل مثالي مع أسلوب فليك المعتمد على البناء من الخلف ومصيدة التسلل.

في مواجهة بوروسيا دورتموند الأخيرة، حصل أراوخو على فرصة نادرة للمشاركة أساسيًا، بسبب رغبة فليك في إراحة مارتينيز استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن أداء أراوخو لم يكن على قدر التطلعات، حيث تسببت أخطاؤه في لحظات حاسمة من المباراة في إرباك الفريق ومنح دورتموند فرصة للعودة.

ورغم قوته في المواجهات الفردية وتصحيح المسارات الدفاعية، إلا أن أراوخو لا يزال يواجه صعوبات في التمركز وتنفيذ مصيدة التسلل، مقارنة بزملائه الذين يتقنون متطلبات أسلوب اللعب الجديد، وعلى عكس أدائه المميز كبديل أو في الأوقات الدفاعية الحرجة، لم يثبت نفسه بشكل مستمر كلاعب أساسي.

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