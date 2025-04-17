غياب برشلونة، يويفا يعلن تشكيل الأسبوع لـ دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، التشكيل الأفضل في لقاءات الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

نتائج إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وشهدت مباريات الثلاثاء تأهل برشلونة إلى نصف النهائي رغم خسارته أمام بوروسيا دورتموند (1-3)، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (4-0)، كما تأهل باريس سان جيرمان إلى قبل النهائي رغم خسارته أمام أستون فيلا (3-2)، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (3-1).

وفي لقاءات أمس الأربعاء جدد آرسنال انتصاره على ريال مدريد (2-1) في البيرنابيو بعد فوزه ذهابًا في لندن (3-0)، كما تعادل إنتر ميلان أمام ضيفه بايرن ميونخ (2-2) ليتأهل الفريق الإيطالي لنصف النهائي بعد فوزه ذهابًا في ألمانيا (2-1).

التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

خط الدفاع: نونو مينديس (باريس سان جيرمان) - جاكوب كيفيور (آرسنال) - إيزري كونسا (أستون فيلا) - بنجامين بافارد (إنتر ميلان).

خط الوسط: جون ماكجين (أستون فيلا) - ديكلان رايس (آرسنال) - باسكال جروس (بوروسيا دورتموند) - مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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