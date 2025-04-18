الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شاب إثر سقوطه من قطار في قنا

إصابة شاب إثر سقوطه
إصابة شاب إثر سقوطه من قطار في قنا

أصيب شاب، اليوم الجمعة، ببتر قدميه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار الروسي بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة عبد الله.م.م، يبلغ من العمر 19 عاما، مقيم قرية العزب المصري بمركز دشنا، ببتر في القدمين، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار الروسي المتجه إلى القاهرة، أمام مزلقان المركز بدشنا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا اليوم الجمعة شمال محافظة قنا قرية العزب المصري قنا قنا العام محافظة قنا مديرية أمن قنا مرفق اسعاف قنا مستشفي قنا مركز دشنا

مواد متعلقة

طقوس خاصة من صلوات اللقان بكنيسة دشنا في قنا

الأنبا بيمن يترأس قداس صلاة اللقان بكنيسة العذراء بنقادة في قنا (فيديو وصور)

حبس وتغريم 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في قنا

السجن 15 عاما لعامل ضبط بحوزته 3 قنابل في قنا
ads

الأكثر قراءة

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ارتفاع جديد لأسعار الذهب صباح اليوم بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بأيام التشريق؟ وما أهم الأعمال فيها؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المجددون.. ابن عطاء الله السكندري، عدو الصوفية الذي صار من أعلامها

المزيد
الجريدة الرسمية