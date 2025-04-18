إصابة شاب إثر سقوطه من قطار في قنا

أصيب شاب، اليوم الجمعة، ببتر قدميه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار الروسي بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة عبد الله.م.م، يبلغ من العمر 19 عاما، مقيم قرية العزب المصري بمركز دشنا، ببتر في القدمين، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار الروسي المتجه إلى القاهرة، أمام مزلقان المركز بدشنا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.