آخر أسعار الذهب اليوم الجمعة، وهذه أبرز التوقعات

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5457 جنيهًا “بيع”، 5428 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4775 جنيهًا “بيع”، 4750 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4092 جنيها “بيع”، 4071 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38200 جنيه “بيع”، 38000 جنيه “شراء”.

أسعار الذهب من بداية العام

ويضيف المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة: لقد تأثرت حركة البيع في السوق المحلي بشكل كبير بارتفاع الأسعار العالمية، ومصر دولة أسواقها مفتوحة على العالم أسعار الذهب فيها تسير معه لحظيًا، والزيادة الشديدة في أسعار الذهب عالميًا وتخطى سعر الأوقية لحاجز ٣٣٠٠ دولار بنسبة وصلت إلى ٢٢٪؜ عن بداية العام، وتولي ترامب الرئاسة الأمريكية واشتعال الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وكذلك الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار باقي المعادن الثمينة الأخرى، وكذا المعادن العادية والحرجة، وكذلك زيادة قيمة العملات النقدية الحرة مثل اليورو أمام الدولار، يمكن تلخيصه بأن الحرب نتيجتها حتى الآن انخفاض لقيمة الدولار عالميًا، وهو أمر يعتبر ميزة نسبية للدول التي عليها مديونيات بالدولار لثبات المديونية مع انخفاض قيمة الدولار، بشرط أن تمتلك تلك الدول فرص تصديرية لسلع ومنتجات بالأسعار الحالية بعد ارتفاع أسعارها بالدولار.

من جانبه يؤكد المهندس أسامة الجلّا سكرتير الشعبة على أن الجمارك التصاعدية، أحدثت توترا في كافة الأسواق، الأسعار تكسر كل يوم قمة جديدة، تدفع الجميع على مستوى العالم للتحوط بالذهب للحفاظ على مدخراته وقيمة المدخرات، ولا يزال الوضع الراهن ضبابيا في ظل حالة عدم اليقين بإمكانية التواصل مع الإدارة الأمريكية إلى اتفاقيات واضحة مع بعض الدول، خاصة مع تجميد بعض القرارات بعد بدء تطبيقها، فالأمر مرهون بالتفاوض بين أمريكا والصين، فالوصول لاتفاق بينهما كفيل بتهدئة هذه الأجواء.



وعن السوق المصري يقول المهندس أسامة: بالنسبة لنا ومع بداية الأزمة اتجه السوق المصري نحو التصدير، واعتقد أن الفرصة مناسبة لعقد اتفاقيات أو فتح قنوات لتصدير الذهب للدول التي لها مع مصر علاقات طيبة مثل فرنسا حاليًا لتنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية لفرنسا.

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