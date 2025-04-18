كرامات السيد البدوي

منذ أن ظهرت الحركة الوهابية بفكرها المغرض الهدام الذي عمل على شق صف الأمة وتقسيمها، واتهام المسلمين الذين لا يعتنقون مذهبهم بالكفر والشرك والإساءة إلى أولياء الأمة ورموزها والتقليل من شأنهم، واتهام محبيهم بالشرك والضلال وعبادة القبور واستحلال الدماء، ومنذ ذلك الوقت وحملات التشكيك في أهل الولاية والصلاح والإفتراء عليهم كذبا وبهتانا مستمرة..

كان السيد أحمد البدوي رضي الله عنه له النصيب الأوفى في الإساءة إليه والتشهير به، ولعل حكمة الله تعالى في ذلك أن السيد أحمد البدوي وارث نبوي والورثة المحمديين لهم حظ ونصيب مما ابتلى به جدهم رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام من العداء والنكران والإساءة..

والسيد أحمد البدوي رضي الله عنه هو السيد الشريف الذي يصل نسبه الطاهر من جهة أبيه إلى الإمام الحسين عليه السلام، ولد رضي الله عنه بمدينة فاس بلاد المغرب سنة 569 من الهجرة، حفظ كتاب الله تعالى بقراءاته العشر وهو إبن السابعة من عمره وتلقى فقه الدين على المذهب الشافعي..

أحب الخلوة والعزلة واشتغل بطاعة الله تعالى وذكره وكان كثير الصيام والقيام، زهد في متاع الدنيا ووهب حياته كلها لله تعالى، وللسيد أحمد البدوي ألقاب وكنى كثيرة تكنى بها، منها: البدوي، وشيخ العرب، والسطوحي، وأبا فراج، والملثم، وجلاب الأسرى، وعيسوي المقام لقرب حالة من سيدنا عيسى عليه السلام..

كان للسيد البدوى سياحات عديدة في الله تعالى، سافر إلى العراق ثم عاد إلى مكة المكرمة، وفي ليلة رأى جده رسول الله يأمره بالتوجه إلى مصر ويعيش فيها، فالتزم بالأمر وجاء مصر واستوطن مدينة طنطا، وأقام في دار ابن شحيط المعروف بمكين الدين فوق سطح منزله لشدة حيائه..

تفرغ لتربية المريدين وطلاب طريق الله عز وجل وأسس الطريقة الأحمدية التي تفرع منها عدة طرق بعد ذلك، كانت له أحوال سنية وكان دائم الاستغراق في النظر والتفكر والتأمل في بديع صنع الله تعالى في آياته وكان يطوي بالأيام والليالي دون طعام وبلا نوم..

له كرامات كثيرة في حياته وبعد وفاته ولقد أكرمت بكثير منها، اختلف الناس فيه فمنهم من يقر له بالصلاح والتقوى والولاية، ومنهم من تسمم بالفكر الوهابي فينفي عنه ذلك.. فما حقيقة السيد أحمد البدوي وكراماته؟

هذا ما سوف نتحدث عنه بمشيئة الله في المقال التالي.

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