الغيبة والنميمة في الإسلام

عزيزي القارئ حديثنا في هذا المقال عن أشد الأمراض والآفات المهلكة والحالقة الحارقة للحسنات الموجبة لعذاب القبر والعذاب في الآخرة، حديثنا عن آفتي الغيبة والنميمة، ولقد حذر الحق عز وجل منهما ونهى عنهما وأعدهما الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكبائر..

ولخطورة هاتين الآفتين حذر الله تعالى منها وشدد على تحريمها وذلك في آيات كثيرة منها: قوله تعالى {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ}.

وقوله سبحانه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، وقوله جل جلاله {مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت».

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال «من سلم المسلمون من لسانه ويده».. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب».. وجاء في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام: «وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». وقال في حديث آخر: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه».

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