الجمعة 18 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البابا غنوج، مميز على مائدة إفطار الجمعة

البابا غنوج
البابا غنوج

طريقة عمل البابا غنوج، البابا غنوج من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة، وهو يقدم كطبق مقبلات أو سلطة بجانب الطعام وله مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل البابا غنوج، سهلة وبسيطة واقتصادية وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره وهو مميز على الإفطار خاصة يوم الجمعة، الذي يشتهر بأفكار مميزة لتجمع أفراد الأسرة معا.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل البابا غنوج.

مكونات عمل البابا غنوج:-

2 حبة باذنجان كبيرة

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة من الطحينة

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح حسب الرغبة

رشة كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

رمان أو شرائح طماطم (للتزيين حسب الرغبة)

طريقة عمل البابا غنوج:

  • اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يصبح القشر محروق والداخل طري. بعدها، قشّريه واتركه ليبرد قليلا.
  • ضع دى الباذنجان في وعاء واهرِسيه جيدا باستخدام شوكة أو مدقة حتى يصبح ناعما.
  • اضيفي الثوم المهروس، الطحينة، عصير الليمون، والملح إلى الباذنجان، وامزجى المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • اسكبي البابا غنوج في طبق التقديم، واسكبي فوقه القليل من زيت الزيتون.
  • زينيه بالبقدونس المفروم، ويمكن إضافة الرمان أو الطماطم حسب الرغبة.
  • يُفضّل شوي الباذنجان على النار مباشرة ليأخذ نكهة مدخنة.
  • يمكنك تعديل كمية الطحينة والليمون حسب الذوق، ويمكن أيضا إضافة الشبت المفروم.
طريقة عمل البابا غنوج
طريقة عمل البابا غنوج

فوائد الباذنجان للصحة 

والباذنجان من الخضروات المهمة لقيمتها الغذائية العالية وهو ذات شعبية كبيرة على مستوى العالم، ومن فوائد الباذنجان:-

  • مصدر غني بمضادات الأكسدة، فالباذنجان يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، التي تعطيه لونه البنفسجي المميز، تعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
  • دعم صحة القلب، ويُساهم الباذنجان في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزز من مستويات الكوليسترول الجيد.
  • البوتاسيوم الموجود فيه يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والباذنجان غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أنه يعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
  • المساهمة في تنظيم مستوى السكر في الدم، والألياف الموجودة في الباذنجان تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، هذا يجعله مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.
  • دعم صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث يحتوي الباذنجان على مركبات تعزز صحة الدماغ، مثل "الناسونين"، الذي يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تقليل الالتهابات العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية.
  • تحسين صحة الجلد والشعر، ويحتوي الباذنجان على فيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على تحسين صحة الجلد ومنحه نضارة، كما أنه يعزز نمو الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية.
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