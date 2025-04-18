الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي البلاد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، استشهاد شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في طريق الغازية جنوبي البلاد.

 

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان 

 واستهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة سيارة على أوتوستراد صيدا صور مفرق الغازية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن الغارة استهدفت السيارة عند مفرق الحسبة (سوق الخضار) في مدينة صيدا.

 

قصف مدفعي إسرائيلي علي جنوب لبنان

ومساء أمس الخميس، قصفت مروحية أباتشي إسرائيلية بصاروخين عيتا الشعب جنوب لبنان واستهدفت غرفة مسبقة الصنع ومحطة وقود كانت قد تعرضت سابقا لغارة.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف رامية ـ محيط جبل بلاط  في القطاع الغربي جنوب لبنان.

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