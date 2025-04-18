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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد صيدا صور جنوب لبنان (فيديو)

مسيرة إسرائيلية تستهدف
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد صيدا

استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة سيارة على أوتوستراد صيدا صور مفرق الغازية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن الغارة استهدفت السيارة عند مفرق الحسبة (سوق الخضار) في مدينة صيدا.

ومساء أمس الخميس، قصفت مروحية أباتشي إسرائيلية بصاروخين عيتا الشعب جنوب لبنان واستهدفت غرفة مسبقة الصنع ومحطة وقود كانت قد تعرضت سابقا لغارة.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف رامية ـ محيط جبل بلاط  في القطاع الغربي جنوب لبنان.

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