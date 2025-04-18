ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

توفي صباح اليوم الجمعة الفنان الراحل سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

سبب وفاة سليمان عيد

وكشفت مصادر مقربة من الفنان سليمان عيد أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة تسببت في وفاته.

وتقدم فيتو أهم النصائح بشأن التعامل مع الأزمات القلبية المفاجئة وأهم أعراضها.



ما هي الأزمة القلبية؟



الأزمة القلبية حالة خطيرة للغاية تحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى بعض عضلات القلب ويمكن أن يحدث هذا النقص في تدفق الدم نتيجة عوامل مختلفة، ولكنه عادةً ما يكون مرتبطًا بانسداد في أحد شرايين القلب أو أكثر.

وفاة سليمان عيد بسبب أزمة قلبية

بدون تدفق الدم، ستبدأ عضلة القلب المتضررة بالموت وإذا لم يُسترد تدفق الدم سريعًا، فقد تُسبب النوبة القلبية تلفًا دائمًا في القلب أو الوفاة.

والوقت عامل حاسم في علاج الأزمة القلبية. أي تأخير، حتى لو لبضع دقائق، قد يؤدي إلى تلف دائم في القلب أو الوفاة لذا عند الشعور بأعراض الأزمة القلبية يجب الذهاب لأقرب مستشفى.

ماذا يحدث أثناء الأزمة القلبية؟



عند حدوث نوبة قلبية، يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب أو ينخفض ​​بشكل كبير عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى إصابة هذا الجزء أو وفاته.

عندما يعجز جزء من عضلة القلب عن ضخ الدم بسبب موته بسبب نقص تدفق الدم، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في وظيفة ضخ الدم.

قد يؤدي هذا إلى انخفاض أو توقف تدفق الدم إلى باقي أجزاء الجسم، مما قد يكون مميتًا إذا لم يُعالج بسرعة.

أعراض الأزمة القلبية



يشعر الكثير من الناس بألم في الصدر أثناء النوبة القلبية. قد يكون الألم على شكل انزعاج أو ضغط أو ثقل، أو قد يكون ألمًا مبرّحًا.

قد يبدأ الألم في الصدر وينتشر إلى مناطق أخرى مثل الذراع اليسرى (أو كلتا الذراعين)، الكتف، الرقبة، الفك، الظهر، أو حتى أسفل الخصر.



في كثير من الأحيان يعتقد الأشخاص أنهم يعانون من عسر الهضم أو حرقة المعدة بينما هم في الواقع يعانون من نوبة قلبية.

يعاني البعض فقط من ضيق التنفس أو الغثيان أو التعرق.

ما هي أعراض الأزمة القلبية؟



يمكن أن يكون للأزمات القلبية أعراض عديدة، بعضها أكثر شيوعًا من غيرها.

ألم الصدر أو الذبحة الصدرية

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

مشاكل النوم (الأرق)

الغثيان أو عدم الراحة في المعدة

خفقان القلب

القلق أو الشعور بـ "الهلاك الوشيك"

الشعور بالدوار أو الدوار أو الإغماء



و يعاني الرجال من أعراض مختلفة للنوبة القلبية أما النساء، فهن أقل عرضة لألم الصدر أو الانزعاج الذي يشبه عسر الهضم وهن أكثر عرضة لضيق التنفس والتعب والأرق الذي بدأ قبل النوبة القلبية. كما يعانين من الغثيان والقيء أو ألم في الظهر أو الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو البطن.

أسباب الأزمة القلبية



تحدث معظم النوبات القلبية بسبب انسداد في أحد الأوعية الدموية التي تغذي القلب.

غالبًا ما يحدث هذا بسبب اللويحات، وهي مادة لزجة تتراكم داخل الشرايين ويُسمى هذا التراكم تصلب الشرايين وعندما تتراكم كمية كبيرة من هذا التصلب في الأوعية الدموية المؤدية إلى القلب، يُسمى ذلك مرض الشريان التاجي.

في بعض الأحيان، قد تنفتح أو تتمزق رواسب اللويحات داخل الشرايين التاجية (القلبية)، وقد تلتصق جلطة دموية في مكان التمزق.

إذا سدت الجلطة الشريان، فقد يحرم ذلك عضلة القلب من الدم ويسبب نوبة قلبية.

من الممكن حدوث نوبات قلبية دون تمزق اللويحات، ولكن هذا نادر، ويمثل حوالي 5% فقط من جميع النوبات القلبية.

يمكن أن يحدث هذا النوع من النوبات القلبية للأسباب التالية:

تشنج الشريان التاجي

الحالات الطبية النادرة، مثل أي مرض يسبب تضييقًا غير عادي للأوعية الدموية



الصدمة التي تسبب تمزقات أو شرايين القلب التاجية



انسداد يأتي من مكان آخر في الجسم، مثل جلطة دموية أو فقاعة هوائية (انسداد) تنتهي في الشريان التاجي



اضطرابات الأكل، والتي يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت إلى إتلاف قلبك وتؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية



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